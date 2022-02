Un ex Roma è il nuovo acquisto dell'Ostiamare

Si rinforza l'Ostiamare, che annuncia l'arrivo dal mercato dell'esterno sinistro classe 1998 dal Tritium, un modo anche per provare a risalire la china in un momento complicato per prestazioni e punti per la squadra del girone G di Serie D. “Si, non è andata bene e speriamo di rifarci subito. Sono arrivato in un momento difficile, complicato, ma ci sono tutte le componenti per poter riprendere la strada giusta, quella delle 5 vittorie. Sono felice di essere arrivato ad Ostia. Già in passato, anche prima di andare a Matelica seguivo la realtà biancoviola con grande ammirazione e interesse. Poi, grazie ai contatti avuti con il Direttore Mattiuzzo si è concretizzato. Ringrazio lui e la Società biancoviola. Pronto a far bene e a dare il mio contributo”. Franchi è pronto sin da subito a dare la sua carica e il suo contributo alla squadra ostiense. “L’obiettivo è tornare a vincere, e a cancellare questo periodo avaro di soddisfazioni. Sto imparando, in questi giorni, a conoscere i miei compagni e il gruppo è forte. Nel mio ruolo ci sono giocatori di grande qualità, ci sarà tanta competizione, ma sono pronto a far bene, con il massimo impegno per aiutare la Squadra e il mister. Ho visto il gruppo dei nostri ultras presente al Pierangeli. C’è passione e tanta fede in questi colori da parte di tutti loro, si vede chiaramente. Noi dobbiamo impegnarci e dare tutto per ripagarli dei sacrifici che fanno per essere sempre vicini e per toglierci delle belle soddisfazioni. Pronto a lavorare duramente per questa maglia, Forza Ostia”