Un ex Roma difenderà la porta dell'Ostiamare, è ufficiale Gabriele Gentile

Gabriele Gentile è un nuovo giocatore dell’Ostiamare. Il portiere, classe 2006, approda in biancoviola con la formula del prestito dopo essere cresciuto nei settori giovanili professionistici di Roma, Crotone, Ascoli e Latina. Un elemento giovane ma che ha potuto contare su insegnamenti importanti che non vede l’ora di mostrare sul campo: “Ho voluto l’Ostiamare a tutti i costi – racconta Gentile – appena ho sentito dell’interessamento nei miei confronti da parte di un club tanto blasonato come quello lidense non ho esitato. Ho accettato con grande emozione perchè fare la prima esperienza tra i grandi all’Anco Marzio non è da tutti”. L’estremo difensore si prepara dunque ad affrontare il suo primo anno in prima squadra con grande entusiasmo: “Sono sempre stato un ragazzo ambizioso, conta poco che sia il mio primo anno tra i grandi, voglio vincere il più possibile e, perché no, magari provare a conquistare il campionato proprio con l’Ostiamare. Sono sempre stato abituato a bruciare le tappe rispetto ai miei coetanei quindi mi sento carico e pronto per giocare con calciatori di un certo spessore”. Il portiere sogna in grande e si dimostra davvero ambizioso: “So quanto il direttore e il presidente vogliano riportare Ostia nel calcio che gli compete, quindi cercheremo di vincere più partite possibili per dare vita ad una stagione di altissimo profilo”.