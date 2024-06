Un ex Ostiamare è la nuova punta del Fiumicino

In arrivo il nuovo numero nove, Alessio Sargolini. Diversi i trascorsi negli ultimi anni nel campionato cadetto con compagini limitrofe: Rodolfo Morandi, Fregene, Ostiantica e in ultimo Spes Mundial. Anche per lui sarà un ritorno in Eccellenza, che si avvererà con la maglia rossoblù. Sin dai primi incontri, abbiamo visto Alessio carico e determinato per questa nuova avventura, che sarà un banco di prova sia per noi che per lui. Ma già l'anno scorso abbiamo dimostrato di saper indovinare le scommesse, e soprattutto non mancheranno le motivazioni per toglierci belle soddisfazioni tutti insieme nella massima categoria regionale. Forza Fiumicino, forza Alessio!

[comunicato ufficiale Fiumicino]