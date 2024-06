Un ex Ostiamare è il nuovo acquisto della W3 Maccarese

Continua la campagna di rafforzamento della W3 Maccarese, che punta in grande in vista della prossima stagione di Eccellenza. Il nuovo rinforzo arriva dall'Ostiamare, con il centrale classe 2003 Simone Talamonti che è stato ufficializzato così dal club. "Alle conferme già annunciate per il pacchetto arretrato si va ad aggiungere un colpo di mercato. Simone Talamonti è un nuovo bianconero! Centrale difensivo classe 2003 proveniente dall'Ostiamare. Benvenuto alla W3 Maccarese!".