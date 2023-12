Un ex Lecce e Pescara è il nuovo colpo per la Serie D del Roma City

Chiude un altro colpo il Roma City, che si assicura la firma dell'attaccante ex Lecce e Pescara Cristiano Ingretolli. Il classe '94 vanta, nella sua lunga esperienza di serie minori, anche 60 presenze in Serie C condite da 7 gol, con maglie di peso come Barletta e Catanzaro.

Il comunicato del club

Il numero uno arancioblù fa un altro regalo di Natale a mister Maurizi, dopo gli innesti del mercato invernale che hanno portato al Riano Athletic Center Gaeta, Trasciani, Spinozzi e Battistoni, portando alla corte del Roma City Cristiano Ingretolli. Il calciatore non ha bisogno di presentazioni avendo disputato più di 60 partite in Serie C e quasi 150 in Serie D. Il numero 9 si ricongiunge inoltre con mister Maurizi dopo l’esperienza in Serie C in quel di Ischia. Tutto il Roma City dà un caloroso benvenuto al nuovo attaccante.