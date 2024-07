Un ex Lazio Primavera è il nuovo acquisto dell'Ostiamare

Dopo l’arrivo dell’attaccante Daniel Zinon Kouko, l’Ostiamare non si ferma e mette a segno il secondo colpo di mercato. Manolo Perroni, centrocampista classe 2004 con esperienza nel campionato di Serie D, è infatti un nuovo giocatore biancoviola. Ecco le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo acquisto lidense: ”Sono molto contento di far parte di questa squadra, sin da subito ho sentito un buon feeling sia con il direttore che con chiunque ho conosciuto fino ad ora e questo mi fa ben sperare per l’anno che verrà”. Il giovane centrocampista già scalpita e non vede l’ora di mettersi in mostra con la nuova maglia: “Vengo da due campionati non semplici per me quindi ho tanta voglia di rifarmi. Sono pronto a dare il massimo, voglio dare una mano alla mia nuova squadra per raggiungere gli obiettivi sia personali che del club”. Perroni lancia poi un messaggio ai suoi nuovi tifosi: “Saranno fondamentali per noi e ci daranno una spinta in più fondamentale per far bene in questo nostro percorso. Non conosco ancora il gruppo ma sono sicuro che dal primo giorno tutti daremo il massimo per arrivare ai nostri traguardi. Sarà un’annata molto importante per la società, per noi e per la nostra tifoseria”.