Un ex Lazio è il nuovo colpo di mercato dell'FC Rieti

Il mercato continua e prosegue la campagna di rafforzamento dell'FC Rieti. La promozione in Eccellenza ha rilanciato le ambizioni del club laziale, che ha annunciato l'acquisto dell'esperto Emanuele Capuano per rinforzare il reparto offensivo in vista del prossimo campionato.

Il comunicato del Rieti

Il FC Rieti 1936 è lieto di annunciare l’ingaggio del calciatore Emanuele Capuano che ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2025. Nato a Roma il 18 marzo 1997, Capuano è un esterno offensivo, che all’occorrenza però, può adattarsi a qualsiasi ruolo in attacco. È un destro naturale, che in carriera oltre all’esperienza vissuta nelle giovanili della Lazio (vanta 6 presenze con la Primavera), nelle ultime sette stagione ha militato costantemente in serie D: Crema, Città di Anagni, Tamai, Real Monterotondo, Aprilia Racing e, lo scorso anno ancora Real Monterotondo, prima di approdare a Viterbo (Eccellenza) nella seconda parte della stagione. In totale di 124 presenze e 41 gol, di cui 30 in D e 11 in Eccellenza. “C’è entusiasmo e voglia di arrivare quanto prima, perché Rieti è una piazza importante, ha storia, ha cultura e soprattutto ha fame di calcio. Sin dalle prime battute di questa trattativa ho percepito quanta organizzazione c’è all’interno della società, un motivo in più per dare più del massimo”. Benvenuto tra noi, Emanuele!