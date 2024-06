Un ex Lazio è il nuovo allenatore del Ferentino

La Società è lieta di annunciare la nomina di Cristiano Di Loreto come nuovo allenatore della Prima Squadra. Di Loreto porta con sé un bagaglio di esperienza e competenza che siamo certi contribuirà al raggiungimento degli obiettivi stagionali del club. Con una carriera che lo ha visto protagonista sia come giocatore che come allenatore, Di Loreto ha dimostrato capacità tecniche e tattiche di alto livello, nonché una forte attitudine alla gestione del gruppo e allo sviluppo dei giovani talenti. Dopo un’attenta valutazione di diversi profili, abbiamo ritenuto il suo curriculum e la sua personalità perfettamente in linea con la nostra visione, i nostri valori e la nostra visione del calcio, certi di continuare il lavoro intrapreso con l’ex allenatore Di Rocco. Siamo convinti che sotto la sua guida la squadra potrà crescere ulteriormente. Cristiano Di Loreto ha iniziato la sua carriera calcistica come difensore, vestendo le maglie di diverse squadre di Serie C e Serie B. Successivamente, ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando con successo diverse formazioni giovanili e squadre dilettantistiche, con un occhio sempre attento alla crescita individuale dei giocatori e ai risultati di squadra. Il nuovo allenatore si metterà subito al lavoro per preparare la squadra in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di costruire un gruppo coeso e competitivo, capace di esprimere un gioco brillante e di raggiungere traguardi ambiziosi. Tutto il club augura a Cristiano Di Loreto un caloroso benvenuto e gli fa i migliori auguri per questa nuova avventura alla guida del Ferentino.

[ufficio stampa Ferentino]