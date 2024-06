Un ex Lazio è il nuovo acquisto dell'UniPomezia

L'Unipomezia è lieta di annunciare il ritorno del difensore centrale Emiliano Ilari che, dopo la parentesi con il Vicovaro, ha scelto di tornare ad indossare i colori rossoblù: "Onestamente è stata un scelta facile, a Vicovaro sono stato bene ma sono molto legato all'Unipomezia. Ho un bellissimo rapporto con il presidente e con la maggior parte dei compagni e questo è stato sicuramente un'aspetto fondamentale nell'accettare questa proposta. Conosco bene quasi tutti i ragazzi e con molti di loro condivido un'amicizia anche fuori dal campo. La società ha un progetto molto ambizioso e punta a fare un campionato di vertice, vogliamo provare a centrare la promozione". Superata la pausa estiva, Ilari e compagni si metteranno dunque al lavoro in vista della prossima stagione, con il centrale che spera di riuscire a dare il suo contributo per permettere alla squadra di raggiungere i propri obiettivi: "Sono sempre stato molto esigente, specialmente con me stesso. Dobbiamo pensare solo ad allenarci duramente per riuscire a tirar fuori il meglio da noi stessi, sia in settimana che in partita. Le aspettative sono alte ma poi è il campo a parlare, noi possiamo solo dare il massimo. Sarà importante riuscire a creare il giusto clima all'interno del gruppo, dando a tutti la possibilità di crescere in un'ambiente sereno ma anche competitivo. L'Unipomezia per me è come una famiglia, qui sono cresciuto e sono contentissimo di essere tornato. Ora starà a me dimostrare quest'entusiasmo con le prestazioni in campo".