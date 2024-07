Un ex Latina è il nuovo colpo dell'Anzio

L'Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Mattia Di Mino, esterno di centrocampo classe 2003 proveniente dalla Pianese, terzo innesto di qualità della campagna acquisti 2024-25. Il calciatore laziale nonostante la giovane età vanta un curriculum di primo ordine, che lo ha visto protagonista in club storici come la Pistoiese, il Chieti e il Latina, club quest’ultimo con il quale ha avuto l’onore di esordire tra i professionisti con tanto di goal da cineteca. Di Mino è un atleta dalla grande vis agonistica, che fa però della tecnica e della rapidità le sue armi migliori oltre a una discreta duttilità che gli consente di essere schierato esterno ma anche mezzala di centrocampo. Con l’arrivo ad Anzio l’ex nerazzurro proverà a trovare quella continuità che non sempre ha trovato nelle precedenti esperienze.

Le prime parole di Di Mino

-Mattia benvenuto ad Anzio! Raccontaci quali sono le tue caratteristiche principali come calciatore. Sei un amante della tecnica o preferisci la forza agonistica?

“Ho giocato spesso da esterno di centrocampo sulla corsia destra e ritengo che la velocità e una buona tecnica di base siano le mie peculiarità. Di certo non mi tiro indietro quando c’è da battagliare in mezzo al campo, ma sono soprattutto un calciatore che ha gamba e ottimi fondamentali, pronto ad adattarsi a giocare anche nel cuore del centrocampo”.

-Cosa ti hanno lasciato in dote le esperienze in piazze storiche come Pistoiese, Chieti e la stessa Latina con cui hai esordito in Lega Pro?

“Per un giovane calciatore non poteva esserci di meglio, trovarsi così presto a confrontarsi con il meglio del calcio dilettantistico e addirittura tra i professionisti. Porto nel cuore il mio esordio nella vecchia serie C che fu bagnato anche da una marcatura, sono cose che ti rimangono dentro e che ti spingono a obiettivi sempre più ambiziosi”.

-Quale apporto pensi di poter dare all’Anzio? Cosa inoltre ti ha convinto a sposare il progetto del presidente Rizzaro?

“Ad Anzio mi auguro di trovare prima di tutto la continuità giocando il più possibile, per quanto mi riguarda sono pronto a dare tutto per la maglia. Sono un calciatore legato a questo territorio e non ho avuto esitazioni ad accettare la corte del direttore Zenga, che mi conosce da sempre e sa quali sono i miei punti di forza. Per questo motivo ho deciso di intraprendere questa nuova avventura in una squadra che a mio avviso ha tutti i requisiti per disputare un buon campionato”.