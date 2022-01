Un ex Latina è il nuovo acquisto dell'Ostiamare

Il mercato dell'Ostiamare non si ferma con Marcheggiani e continua con l'ingaggio di Fabrizio Tirelli, centrocampista classe 1990 proveniente dal Rieti in cui ha trascorso sei anni. Tirelli porterà il suo bagaglio di esperienza fatto anche di Serie C, affrontata con il Latina nel 2009-2010. Il giocatore ha già rilasciato le sue prime parole da nuovo tesserato del club sul sito ufficiale dell'Ostiamare. “Non vedo l’ora di iniziare il lavoro in campo con il mister e i compagni per regalarci grandi soddisfazioni nel 2022. Li conosco in gran parte come avversari, è un gruppo di calciatori di grande valore. Felice di ricomporre un binomio importante con Francesco. Il rapporto con lui va oltre il campo, è quasi un fratello per me, e sono felice di ritrovarlo in questa nuova emozionante avventura”.