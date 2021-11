Un ex Inter è il nuovo acquisto dell'Audace

Girone C

Eccellenza Lazio Girone C

Il mercato dell'Audace continua e nel segno dell'esperienza, il centrocampista classe 1993 Francesco Bellitta, prelevato dal Lanciano e pronto sin da subito a contribuire alle sorti di questa stagione dell'Audace. La società l'ha accolto così sul suo profilo ufficiale. "Gran colpo del DG Matrigiani: Francesco Bellitta è un giocatore dell’Audace! Centrocampista completo con il vizio del gol, il classe 93 comincia a giocare nel Settore giovanile dell’Inter per poi trasferirsi a Como in C1. Successivamente tanta serie D ad Asti, Borgosesia, Trebisacce, Rossanese, Pomezia e Lanciano. Con serietà ed ambizione si è subito inserito nel progetto Audace, accettando la sfida di riportare la squadra in posizioni più tranquille. Benvenuto Francesco!!!".