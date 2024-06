Un ex Gaeta e Ferentino è il nuovo tecnico del Campus EUR

È tempo di annunci per il Campus EUR, reduce da una buona stagione nel girone A in cui ha lottato a lungo per la promozione. La squadra romana ha annunciato il suo nuovo tecnico, individuando il profilo in quello dell'ex Lodigiani e Gaeta Marco Di Rocco. "Diamo un Benvenuto al nuovo Mister della prima squadra Marco Di Rocco. Ex Lodigiani, Gaeta e Ferentino, il Mister ha trovato un accordo con la Società Campus Eur per la Stagione 2024/2025. Facciamo un in bocca al lupo al Mister per questa nuova avventura!".