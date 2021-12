Un ex Frosinone ed Empoli è il nuovo acquisto del Nuova Florida

Colpo in attacco per il Nuova Florida, che ufficializza l'acquisto di Christian Cesaretti, forte attaccante classe 1987 rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Ravenna. La squadra laziale ha presentato così il suo nuovo acquisto nella pagina ufficiale. "Cesaretti, nativo di Lucca, ha disputato 14 stagioni tra i professionisti, con 364 partite e 61 gol, inoltre 44 presenze e 5 gol in serie B, con le maglie di Empoli e Frosinone. Nella stagione 2007/08 inizia la sua carriera nei professionisti con la maglia della Sangiovannese, passando poi a gennaio alla Lucchese, sempre in C1, campionato che ha disputato anche nella stagione seguente dividendosi tra Monza Brianza e Foligno. Nella stagione 2009/10 fa il salto di categoria vestendo la maglia dell’Empoli in serie B, nella stagione successiva inizia a Empoli e poi a gennaio passa al Frosinone, sempre nella serie cadetta, stessa trafila nella stagione 2011/12 solamente che a gennaio il Frosinone si trova in serie C1. In serie C oltre al Frosinone dove disputa due stagioni complete, 2012/13 e 2013/14, difende i colori del Pontedera, Feralpi Salo’, Santarcangelo, Paganese, Gubbio, Cavese e Ravenna.Il neo acquisto, che si stava allenando al “Mazzucchi” da diversi giorni, è arruolabile per la trasferta di mercoledì 8 a Santa Maria Capua Vetere, dove affronteremo il Gladiator. Benvenuto nel mondo NF Christian.".