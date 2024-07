Un ex Cisco Roma ritorna al Viterbo, ufficiale il nuovo mister Lillo Puccica

Rosolino (Lillo) Puccica è il nuovo allenatore della FC Viterbo. La prima squadra gialloblù sarà quindi agli ordini del tecnico capranichese. Già allenatore in FC Viterbo a maggio 2023, ex giocatore e allenatore della US Viterbese 1908 (2010), Flaminia, Olbia, Lumezzane, tra le tante squadre nel suo curriculum. Ha chiuso la stagione 2023/2024 in Eccellenza con l’Academy Ladispoli. “Sono felice di tornare il Favl Cimini Viterbo – ha detto Puccica – ci tenevo proprio, per i tanti amici che ho lì e anche per continuare quel progetto che secondo me abbiamo lasciato in sospeso l’anno scorso. Vediamo di allestire una squadra per quelle che saranno le possibilità della società, cercando di dare spazio ai tanti giovani che nella provincia di Viterbo che secondo me meritano di fare i calciatori. Ringrazio tutti e speriamo di fare davvero un bel lavoro”.uccica sarà affiancato dal diesse Tiziano Fioravanti e dal vice allenatore Federico Tessicini. Confermato Giordano Piccarozzi come preparatore dei portieri, entra Luigi Ragonesi come Team Manager. Di seguito lo staff della stagione 2024/2025:

Direttore Sportivo 1ª Squadra: Tiziano Fioravanti

Allenatore 1ª Squadra: Rosolino (Lillo) Puccica

Vice Allenatore 1ª Squadra: Federico Tessicini

Team Manager 1ª Squadra: Luigi Ragonesi

Preparatore Portieri: Giordano Piccarozzi

Massaggiatori e Fisioterapisti : Riccardo Esposito, Federico Puccica

Staff Medico: Sandro Grattarola, Mario Natili

La preparazione estiva inizierà il 29 luglio presso il nuovissimo terreno in sintetico del Pinovo Sporting Center. La prima partita del Campionato Eccellenza Lazio 2024/2025 è programmata per domenica 8 settembre 2024.

[da fcviterbo.it]