Un ex Benevento è il nuovo colpo di mercato dell'Amatrice Rieti

Continua la campagna di rafforzamento dell'Amatrice Rieti, club del girone A di Eccellenza Lazio. La squadra laziale si è assicurata la firma dell'ex Benevento e Cesena Danilo Alessandro, ala destra classe 1988 in arrivo dopo l'ultima esperienza alla Sambenedettese.

Il comunicato del club

La SSA Rieti si è aggiudicata le prestazione sportive di Danilo Alessandro. Ala sinistra che può agire anche da punta centrale, classe 1988, romano viene dalla Sambenedettese calcio. Danilo ha una militanza nei campionati di serie C e D nonché 50 presenze in B, conta 164 gol segnati in carriera e 429 presenze in campo condite da centinaia di assist. In carriera ha vinto diversi campionati con Cesena, Lumezzane, Seregno nonché per due anni consecutivi il miglior marcatore del girone.