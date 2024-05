Un ex Atletico Torrenova è il nuovo dirigente del Certosa

Nuovo ingresso nel Certosa, che prosegue l'opera di rinnovamento dei quadri dirigenziali in vista della prossima stagione. Il nuovo nome è quello dell'ex Atletico Torrenova Massimiliano Martinelli, che entra a far parte della famiglia Certosa come detto nell'ultimo comunicato ufficiale del club. "La nostra società, nella sua continua ricerca di miglioramento, aggiunge ai sui quadri dirigenziali uno dei direttori più bravi e preparati dell’intero panorama laziale. Massimiliano Martinelli, benvenuto in squadra.".