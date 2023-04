Uln Consalvo (under 15), l’analisi di Raccio: “La crescita del nostro gruppo è stata costante”

Roma – Un pareggio che è andato stretto. L’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo, domenica scorsa, ha impattato 0-0 nel match interno contro la Pro Calcio Cecchina che la sopravanza in classifica di 12 punti. Un distacco che, però, non si è praticamente notato nel confronto diretto, come sottolinea il centrocampista (o difensore) centrale classe 2008 Carlo Raccio: “Sin da subito abbiamo attaccato molto, ma non siamo riusciti a sfruttare le occasioni create un po’ per la bravura del portiere avversario, un po’ per la nostra poca precisione sotto porta. In ogni caso credo sia stata una delle nostre migliori prestazioni stagionali e lo 0-0 finale ci sta parecchio stretto”. Il centrocampista traccia un mini-bilancio del campionato dell’Under 15 provinciale quando mancano ancora cinque giornate alla fine: “Direi che è andata abbastanza bene rispetto allo scorso anno anche grazie al contributo dei nuovi arrivati, ma avremmo potuto fare qualche punto in più. Comunque la squadra è cresciuta dal punto di vista della compattezza ed è migliorata costantemente. L’obiettivo in questo finale di stagione è quello di fare più punti possibili, magari agganciando una delle squadre che ci sono davanti”. Raccio è al suo secondo anno all’ULN Consalvo: “Prima giocavo a calcio a 5 nel Garden. Il futsal è più veloce e ovviamente si segna di più, ma ho sempre avuto una grande passione per il calcio e a distanza di qualche mese sono contento della scelta fatta. Ho optato per l’ULN Consalvo perché avevo qui alcuni amici, ho trovato un ambiente molto tranquillo e una società sempre vicina”. Il gruppo di mister Fabio Garzina, come tutte le altre selezioni dell’agonistica dell’ULN Consalvo, è in partenza: “Da domani fino a sabato saremo ad Acropoli per partecipare a un torneo internazionale. Per me sarà la prima esperienza e non vedo l’ora di viverla. L’obiettivo di squadra? Se giochiamo come domenica scorsa possiamo arrivare in fondo”.