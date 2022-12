ULN Consalvo, trionfo Scuola calcio al trofeo “Radio Radio”

Roma – E’ un fine 2022 col botto quello della Scuola calcio dell’ULN Consalvo. Tre selezioni del club capitolino hanno partecipato all’atto conclusivo della “Radio Radio Cup”, tenutosi lo scorso 8 dicembre presso il centro sportivo dell’Asd Tor Sapienza in via degli Alberini, gremito da tantissime persone. I Pulcini 2013 allenati dai mister Armando Ciarrocchi (che è anche responsabile del settore di base dell’ULN Consalvo) e Dario Citrigno hanno sbaragliato la concorrenza e si sono aggiudicati il torneo: “Dopo aver vinto la semifinale con i padroni di casa del Tor Sapienza per 7-0, i nostri piccoli calciatori si sono giocati la finale con la Romulea – racconta proprio Ciarrocchi – Quella è stata la loro miglior prestazione negli ultimi due anni: erano in vantaggio per 4-2 fino a una manciata di minuti dalla fine, poi in modo rocambolesco sono stati rimontati, ma hanno comunque vinto il torneo ai calci di rigore”. Molto bene anche i Primi Calci 2014 allenati da Carmine Cerniera e Gabriele Di Francescantonio: “Hanno vinto la semifinale col Guidonia e poi si sono giocati la finale alla grande contro la Df Academy, cedendo alla fine per 3-2. Ma anche loro hanno fatto davvero un’ottima prestazione” rimarca Ciarrocchi che conclude parlando della terza squadra dell’ULN Consalvo presente a via degli Alberini: “I Pulcini 2012 di mister Fabio Garzina sono stati sfortunati: hanno ceduto in semifinale contro il Pro Fiano e poi non sono riusciti a superare il Sansa Tirreno nella “finalina” per il terzo posto. Ma anche loro hanno fatto un ottimo torneo e una bella figura nell’ultimo giorno di manifestazione”. Il responsabile della Scuola calcio conclude parlando del programma delle prossime settimane: “Nel week-end in arrivo si giocherà l’ultima giornata di gare federali, poi si riprenderà il 15 gennaio con quelle partite. In questo mese, però, organizzeremo comunque amichevoli e triangolari per tutte le selezioni del nostro settore di base, probabilmente anche per i 2016 che inizieranno a fare le prime partitine”.