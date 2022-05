Uln Consalvo, che magia il torneo delle affiliate Spal

Roma – Dopo due anni di attesa a causa del Covid, è tornato il torneo delle affiliate Spal e l’ULN Consalvo ha risposto presente. Il team capitolino caro al professor Umberto Consalvo si è presentato in Emilia Romagna con due gruppi del 2013 e con un gruppo misto 2011-12. “E’ stata davvero una bellissima esperienza, i ragazzi e le loro famiglie sono stati felicissimi – dice Armando Ciarrocchi, responsabile del settore di base dell’ULN Consalvo – Siamo arrivati venerdì all’ora di pranzo e ci siamo rilassati un po’ in spiaggia nel pomeriggio, poi dalla mattinata di sabato sono iniziate le partite, ogni gruppo ne ha disputate tre il primo giorno e tre ieri mattina negli stadi di Cervia e Cesenatico. Il sabato pomeriggio c’è stato tempo per una “puntatina” al parco giochi di Mirabilandia dove i ragazzi si sono divertiti (e anche stancati) tantissimo, poi ieri sera siamo rientrati a Roma. La nostra partecipazione a questa manifestazione conferma il rapporto sempre più solido e proficuo che abbiamo con il club biancoazzurro che militerà in serie B anche nella prossima stagione”. Ciarrocchi è molto orgoglioso del comportamento di tutti i ragazzi dell’ULN Consalvo: “Tecnicamente hanno messo in mostra delle ottime qualità e a livello comportamentale sono stati perfetti. Il responsabile delle affiliate Spal Marco Aventi si è intrattenuto a pranzo con noi nella giornata di sabato e ci ha fatto sinceri complimenti, spronandoci a fare di tutto per tenere questi ragazzi uniti”. Assieme a Ciarrocchi (che tra l’altro guida anche i 2013), sono stati presenti in Emilia Romagna sia Carmine Cerniera (altro allenatore dei 2013) che Matteo Sebastiani (tecnico dei 2012) e Giuseppe Centrone (mister dei 2011), oltre ai dirigenti Dario Citrigno e Marian Fieraru. Terminata un’avventura, il settore di base dell’ULN Consalvo è pronto già a tuffarsi nella prossima: per l’intera giornata di sabato, infatti, al Salaria Sport Village di Roma ci sarà un grosso torneo organizzato dall’ente promozionale Asc a cui il club capitolino parteciperà con tutte le selezioni della Scuola calcio.