Uln Consalvo, la Scuola calcio “spopola” al torneo di Francavilla

Roma – La Scuola calcio dell’ULN Consalvo ha fatto il pieno di soddisfazioni al torneo di Francavilla a Mare. Nella kermesse andata in scena nella località abruzzese da venerdì a domenica scorsi i gruppi capitolini presenti hanno fatto “man bassa”, come spiega il responsabile del settore di base Armando Ciarrocchi: “Tutti i gruppi hanno giocato otto partite, ovvero quattro il venerdì, due il sabato e due la domenica. Si è giocato con una formula di girone all’italiana senza finali, come da indicazioni federali. La “mista” 2010-11 allenata da Angelo Maura e Emiliano Sangiovanni ha ottenuto un bel secondo posto, il gruppo 2012 dei mister Matteo Sebastiani e Andrea Tumminello si è classificato primo ottenendo sette vittorie e un pareggio. Le due squadre 2013 seguite dal sottoscritto e da Carmine Cerniera hanno ottenuto un primo e un secondo posto, nel primo caso vincendo tutte le partite e nell’altro cedendo solo contro la squadra “di famiglia”. Infine è arrivata la vittoria anche per i 2014 che abbiamo seguito sempre assieme a Cerniera. Considerando l’alto livello delle avversarie (c’erano alcune squadre di Roma come la Romulea e il Sansa e altre prestigiose abruzzesi come Pescara, Tagliacozzo, Villa 2015 e Renato Curi, ndr) possiamo essere davvero felicissimi di come sono andate le cose, ben oltre le più rosee previsioni. Inoltre la “delegazione” dell’ULN Consalvo ha portato circa 40 bambini e oltre 100 persone compresi i genitori e i preziosi dirigenti Dario Citrigno e Alban Sefa”. Con questo grande torneo si è ufficialmente conclusa la stagione della Scuola calcio (fatta eccezione per i 2014 che stanno ultimando il torneo del VII Municipio organizzato dalla Romulea) e anche gli allenamenti del gruppo femminile e del settore del “calcio camminato” hanno visto l’ultimo atto in questa settimana. Insomma si può cominciare a pensare alla prossima stagione, ripartendo dall’ottima base costruita in questa annata.