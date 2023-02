ULN Consalvo (Scuola calcio), festa completa per lo stage con l’ex laziale Tommaso Rocchi

Roma – Un sabato di festa per la Scuola calcio dell’Uln Consalvo. I piccoli atleti del club capitolino hanno partecipato allo stage organizzato presso il centro sportivo di via del Quadrato dalla Football Pibes 10 e dall’ex bomber e capitano della Lazio Tommaso Rocchi. “C’è stata una buona risposta da parte dei nostri tesserati, tutti nati tra il 2009 e il 2015 – dice il responsabile della Scuola calcio dell’ULN Consalvo Armando Ciarrocchi – Un primo stage è partito alle 10 del mattino ed è durato un paio d’ore con un allenamento “a stazioni” in cui i nostri piccoli calciatori hanno fatto alcuni esercizi, poi la stessa cosa è avvenuta al pomeriggio con il secondo stage. Attorno alle 18 la giornata si è conclusa con la consegna di un diploma di partecipazione per tutti i ragazzi e alcuni di loro sono stati “premiati” con le magliette della Lazio”. A rappresentare la società capitolina, oltre a Ciarrocchi, c’erano il presidente Umberto Consalvo e la vice presidentessa Francesca Spila assieme ad altri tecnici e dirigenti. Inoltre i vertici dirigenziali sono stati anche a pranzo assieme a Rocchi e agli altri responsabili della Football Pibes 10. “L’ex capitano della Lazio si è dimostrato un personaggio molto semplice e alla mano – continua Ciarrocchi – Si è complimentato per il buon livello di preparazione dei nostri piccoli calciatori. Iniziative come queste rendono felici i nostri bambini perché rimangono impresse nella loro memoria e quindi speriamo di poterle ripetere anche in futuro”. A proposito di Scuola calcio, tutti i gruppi dell’ULN Consalvo sono pronti a riprendere le attività federali con la “fase primaverile” dei loro campionati. Per quanto riguarda le squadre del settore agonistico, invece, la società di via del Quadraro si sta attrezzando per portarle al torneo internazionale di Agropoli, in Campania: un appuntamento che è diventato ormai tradizionale per le selezioni di tutte le età dell’ULN Consalvo.