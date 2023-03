Uln Consalvo, Esordienti 2010 al torneo in ricordo di Pier Paolo Pasolini

Roma – Un evento davvero speciale, una domenica difficile da dimenticare. Gli Esordienti 2010 dell’ULN Consalvo hanno partecipato al torneo “Passa la palla, professò”, un evento organizzato dal Parco regionale dell’Appia Antica per ricordare il poeta (e appassionato di calcio) Pier Paolo Pasolini. Un torneo riservato alla categoria Esordienti e disputato nell’affascinante cornice del campo “Gerini” di via del Quadraro, che si trova nei pressi di uno dei luoghi del set di “Mamma Roma” ovvero nel Parco degli Acquedotti. Il torneo, organizzato dalla Polisportiva Quadraro Cinecittà, ha visto la partecipazione dell’ULN Consalvo e dell’Atletico Capannelle che si sono affrontati in un triangolare amichevole che non prevedeva una classifica finale. Si sono giocati due tempi da quindici minuti per ogni partita e i ragazzi dell’ULN Consalvo, guidati da mister Emiliano Sangiovanni, hanno pareggiato 0-0 con la Polisportiva Quadraro Cinecittà e 1-1 con l’Atletico Centocelle: “E’ stata una giornata bellissima a livello meteorologico, con tanto sole e il primo caldo più che primaverile. I ragazzi si sono divertiti e alla fine hanno fatto un piccolo rinfresco. Nel corso della premiazione l’organizzazione ha regalato a tutti una maglietta e una poesia”. Anche a livello tecnico c’è stato qualcosa di interessante: “Abbiamo fatto un esperimento giocando a 11 (negli Esordienti si gioca ancora a 9, ndr). Ovviamente i ragazzi non sono ancora abituati, ma l’impegno è stato massimo. I frutti di questi mesi di lavoro si vedono rispetto alle prime fasi della stagione. Inoltre abbiamo iniziato la fase primaverile del campionato federale e quindi cercheremo di far crescere ancora questi ragazzi che l’anno prossimo affronteranno il salto nell’agonistica”. Sangiovanni è soddisfatto dei miglioramenti del gruppo 2010: “Indubbiamente ci sono delle difficoltà, ma i ragazzi si divertono e soprattutto stanno bene insieme, avendo formato un buono spirito di squadra. Inoltre nella rosa c’è anche una ragazza, Chiara Feliciani che è classe 2010 e ha già dimostrato buone qualità”.