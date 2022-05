Uln Consalvo, collaborazione di “prestigio” con la Romulea

Roma – L’ULN Consalvo cresce sempre di più. In quest’ottica ha intensificato i rapporti nati già questa stagione con la Romulea, storico club capitolino che da sempre lavora in maniera molto proficua sul settore giovanile e che da qualche tempo si è aperto con risultati notevoli anche al settore femminile. “L’accordo con l’ULN Consalvo è nato da una necessità logistica che avevamo all’inizio di questa stagione. La società del presidente Umberto Consalvo e della vice presidentessa Francesca Spila si è messa a disposizione immediatamente, in modo davvero squisito. Quell’episodio ha fatto nascere un’intesa che si è intensificata nel tempo e che, qualche settimana fa, si è concretizzata con un “rilancio” dell’accordo in vista della prossima stagione quando ci saranno diversi gruppi femminili della Romulea ad allenarsi nella struttura di via del Quadraro. Ma questa collaborazione investirà anche il settore maschile e le due società valuteranno se ci potranno essere ragazzi che faranno il caso dell’uno o dell’altro club: una sinergia a livello tecnico che potrà portare frutti interessanti”. Al di là delle mere questioni tecnico-logistiche, Vilella sottolinea uno dei motivi che hanno portato la Romulea a intensificare la collaborazione con l’ULN Consalvo: “L’aspetto umano e la serietà di tutte le componenti dirigenziali che abbiamo conosciuto ci ha molto colpito”. Anche i vertici societari della società di via del Quadraro mostrano grande soddisfazione per l’accordo: “La Romulea è una delle migliori società di Roma e riuscire ad avere una collaborazione con loro non può che gratificarci – dice la vice presidentessa Francesca Spila – Siamo lieti di accogliere le loro squadre femminili anche per dare maggior risalto al settore del calcio in rosa a cui anche noi abbiamo dato da tempo grande attenzione. E i vantaggi anche dal punto di vista tecnico per rafforzare e completare le nostre squadre maschili sono abbastanza lampanti”.