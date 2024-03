Uln Consalvo calcio, Terie: “In questo finale pensiamo soprattutto a migliorare”

Roma – L’Under 17 regionale dell’ULN Consalvo ha conquistato un buon pareggio. La formazione maggiore del settore giovanile del club capitolino ha pareggiato 0-0 sul difficile campo della Pro Roma. “E’ stata una partita abbastanza equilibrata nonostante loro avessero una classifica chiaramente migliore della nostra – commenta il portiere classe 2007 Presley Lee Terie - Nel secondo tempo, tra l’altro, abbiamo creato di più e avremmo meritato di vincerla con un tiro di Maltese che ha sfiorato il gol decisivo. Ma prendiamo questo punto che ci incoraggia per il finale di stagione”. La corsa dell’Under 17 regionale dell’ULN Consalvo riprenderà direttamente dopo Pasqua (con lo scontro diretto contro l’Atletico Morena) per gli impegni del Lazio nel “Torneo delle Regioni”. “La salvezza è molto complicata, ma l’obiettivo del nostro gruppo è soprattutto quello di pensare a migliorare” dice Terie che in stagione si è quasi “diviso” le partite con Alessandro Tirocchi (titolare domenica scorsa) e Valerio Battistoni: “Il rapporto tra di noi è molto sereno, c’è la giusta competitività unita al rispetto totale”. Per Terie e molti suoi compagni questo è il secondo anno tra i regionali: “All’inizio della scorsa stagione si notava bene la differenza con la categoria provinciale, si preparano le gare in modo molto più rigoroso. Col passare del tempo, comunque, ci stiamo abituando al livello della categoria e questo è il segno che stiamo crescendo”. Il giovane portiere, anche dal cognome, tradisce origini straniere: “Sono nato in Australia, ma sono in Italia da quando avevo tre anni. Ho una famiglia multietnica che comunque sostiene la mia passione calcistica”. Prima di approdare all’ULN Consalvo era nella vicina società della Pro Calcio: “Sono arrivato in questo club nella scorsa stagione, seguendo tanti altri compagni che erano venuti qui. Ci troviamo bene con tutti i dirigenti e anche con i tecnici”.