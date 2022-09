Uln Consalvo (calcio), Vanni e la nuova Under 16 regionale: “Sappiamo che c’è da lavorare”

Roma – L’ULN Consalvo gli ha affidato la categoria regionale, conquistata con grande sacrificio lo scorso anno dai ragazzi guidati da mister Emanuele Aiuto. Ora la sfida del neo tecnico Carlo Vanni è quella di difenderla con i denti: l’ex allenatore di Quadraro Cinecittà e Almas, che l’anno scorso ha guidato la Pro Calcio Italia, è molto entusiasta in vista di questa avventura. “Per una serie di motivazioni volevo cambiare aria e avevo ricevuto una serie di chiamate. Ma dopo la chiacchierata con il direttore Paolo Schiavi ho capito che all’ULN Consalvo c’erano dei valori in cui mi rispecchiavo perfettamente: qui si punta in primis alla crescita dei ragazzi e la vittoria non è un fatto prioritario. Personalmente mi sento istruttore di sport e di vita, poi è chiaro che faremo di tutto per cercare di fare la migliore figura possibile”. Vanni parla della conformazione del gruppo capitolino: “Lavoriamo da un paio di settimane, molti ragazzi che ho avuto nella scorsa stagione hanno deciso di seguirmi e questo è segno che si trovano bene tra loro e con l’allenatore. Nella passata stagione abbiamo chiuso al terzo posto nel campionato provinciale e un paio di elementi importanti li abbiamo persi. Nel regionale sale il livello, ma noi dobbiamo entrare in campo ogni domenica senza pressioni e pensando solo a dare il massimo. La squadra sa che deve lavorare tanto e tenere duro nei momenti di difficoltà che inevitabilmente affronteremo, l’importante è che i ragazzi siano uniti e diano il 100%”. La chiosa dell’allenatore riguarda il lavoro di preparazione atletica e tattica che sta portando avanti in questo periodo: “Il campionato inizierà il 23 ottobre e quindi abbiamo un po’ di tempo. Ora stiamo puntando molto sulla resistenza, ma lavorando col pallone che dev’essere sempre predominante. La prossima settimana faremo una prima amichevole e valuteremo una serie di situazioni. A livello tattico devo verificare bene le caratteristiche dei ragazzi per poi scegliere il modulo migliore per l’organico che ho a disposizione”.