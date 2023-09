Uln Consalvo calcio: Schiavi presenta i quattro gruppi dell’agonistica

Roma – L’ULN Consalvo ricomincia da quattro. Il club capitolino, anche in questa stagione, avrà quattro formazioni nel settore giovanile agonistico. “Non era scontato riuscire a iscriverci in tutte le quattro categorie – dice il responsabile del settore Paolo Schiavi – Abbiamo fatto un buon lavoro in estate e siamo fiduciosi che i nostri gruppi possano fare una buona annata”. La maggiore (e anche la più importante a livello di categoria) sarà l’Under 17 regionale che è stata affidata a mister Massimo Dolci: “Il tecnico è subentrato in corsa nella passata stagione e ha fatto un buon lavoro con questi ragazzi – sottolinea Schiavi – Il gruppo, che nel 2022-23 era stato completato in extremis, ora è stato rinforzato e comunque può già contare su un anno di esperienza nella categoria regionale. Credo che gli elementi reduci dalla “vecchia” Under 16 abbiano capito come funziona la categoria regionale e quindi ripartano consapevoli di ciò che li aspetta”. A scendere ci sono le tre categorie provinciali: “L’Under 16 è stata affidata a Pino Centrone. Questi ragazzi, rimasti quasi tutti rispetto alla “vecchia” Under 15, hanno dimostrato di avere delle buone qualità e di essere cresciuti nel loro percorso col vecchio tecnico Fabio Garzina. Devono semplicemente acquisire un po’ più di cattiveria agonistica e malizia per fare un ulteriore salto di qualità. A proposito di Garzina, l’Under 15 la guiderà di nuovo lui e ovviamente conterà sui ragazzi provenienti dalla vecchia Under 14, ma anche su tanti elementi nuovi che credo siano di buon livello. Un discorso simile lo possiamo fare anche per la nuova Under 14: c’è qualche elemento proveniente dalla Scuola calcio, ma la maggior parte dell’organico è nuovo. Per la guida tecnica stiamo valutando alcune opzioni adeguate, tra cui anche quella interna. In ogni caso sono convinto che anche quest’anno riusciremo a toglierci le nostre soddisfazioni” conclude Schiavi.