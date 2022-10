Uln Consalvo calcio, Sangiovanni e gli Esordienti: “Gruppo sta crescendo tanto”

Roma – Avrà il delicato compito di guidare gli Esordienti 2010 del Consalvo nell’ultimo anno di Scuola calcio. Emiliano Sangiovanni sarà alla sua prima esperienza da primo allenatore, ma… non sarà solo: “In realtà il nostro sarà un lavoro di staff, in forte sinergia con il tecnico dell’Under 14 Emanuele Aiuto (di cui Sangiovanni è tuttora collaboratore come fino alla passata stagione, ndr) e con quello degli Esordienti 2011 Matteo Sebastiani. Inoltre al mio fianco ci saranno anche Stefano Galimi, Stefano Benedetti e Claudio Accosta, anche loro componenti dello staff di Aiuto nell’Under 14. L’idea è quella di far lavorare questi gruppi con concetti calcistici e metodici simili, ovviamente in base alle rispettive fasce d’età”. Sangiovanni parla più nello specifico di questo gruppo di Esordienti 2009: “E’ decisamente cresciuto a livello numerico rispetto alla scorsa stagione. Ovviamente giocheranno a nove e il concetto di base sarà quello di dare spazio a tutti. Ma daremo la possibilità ai ragazzi più meritevoli di essere aggregati con il gruppo dell’Under 14 e fare un “assaggio” di agonistica: tra i criteri non saranno considerati solo quello tecnico e comportamentale, ma valuteremo anche l’andamento a livello scolastico perché è un aspetto a cui teniamo tanto. In ogni caso questi ragazzi, che già seguivo l’anno scorso, sono già cresciuti molto dal punto di vista caratteriale: quelli più “maturi” riescono a fare da traino rispetto ad altri che sono ancora un po’ bambini e questo contribuirà a far migliorare tutto il gruppo. Stiamo ancora lavorando parecchio sulla tecnica di base, sui fondamentali di gioco e su qualche piccolo rudimento di tattica per stare ordinati in campo, su precisa indicazione di mister Aiuto. Da metà stagione in avanti si penserà a fare qualche esperimento di partita a undici per farli trovare pronti in vista del salto nell’agonistica” conclude Sangiovanni.