Uln Consalvo calcio, Rasconà: “Vogliamo provare a chiudere con tre vittorie”

Roma – L’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo è pronta per il rush finale. I ragazzi di mister Fabio Garzina devono affrontare le ultime tre gare stagionali e lo faranno “corroborati” nello spirito dal bel pareggio ottenuto nell’ultimo turno sul campo della Semprevisa. “E’ stata sicuramente una buona prestazione – dice Luca Rasconà, centrocampista centrale classe 2009 – Loro erano diversi punti davanti in classifica, ma ce la siamo giocata alla pari. Alla fine del primo tempo eravamo in svantaggio a causa di una rete nata forse anche da un fallo, comunque non meritavamo di stare sotto. Il mister ci ha detto di continuare a giocare con quella intensità e nel secondo tempo siamo sempre rimasti in partita fino al pareggio di Quaranta in pieno recupero, arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo. È un punto importante contro una squadra di valore, affrontata tra l’altro senza diversi giocatori assenti per infortunio o indisponibilità”. Ora per il team capitolino c’è la gara interna con la Magnitudo: “Ripensando alla gara d’andata, ricordo che loro sono una squadra che abbina fisicità e tecnica. Ma noi siamo stati capaci di mettere in difficoltà avversari di spessore in questo girone, come quando abbiamo vinto col Testaccio che è attualmente quarto. Inoltre in casa ci troviamo meglio, potendo sfruttare anche l’abitudine a giocare su un campo di dimensioni più piccole. Siamo fiduciosi di poter fare una buona gara anche sabato”. L’obiettivo dell’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo è abbastanza ambizioso: “Vogliamo provare a vincere le tre gare rimanenti e magari scavalcare il Quadraro che in questo momento è davanti a noi in classifica” dice Rasconà che è uno dei volti nuovi del gruppo di questa stagione. “Giocavo al Real Tuscolano, ma volevo cambiare aria per una serie di motivazioni. Quando sono venuto a provare qui all’ULN Consalvo, mi è piaciuto subito il gruppo di compagni e anche lo staff tecnico: sono felice della scelta che ho fatto qualche mese fa”.