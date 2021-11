ULN Consalvo calcio, Nuccitelli: “Possiamo ambire ad arrivare a metà classifica”

Roma – L’Under 14 provinciale dell’ULN Consalvo non è riuscita a sbloccarsi. La squadra di mister Fabio Garzina ha ceduto per 3-1 sul campo dell’Accademia Real Tuscolano, nonostante l’iniziale vantaggio siglato dal centrocampista Matteo Nuccitelli su calcio di punizione: “Mi piace tirare i piazzati, sono contento per il gol, ma mi dispiace che non sia servito a conquistare punti” dice l’autore della rete capitolina che fornisce il suo punto di vista sulla gara. “Molti di noi hanno avuto la sensazione che si potesse vincere. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene e abbiamo chiuso in vantaggio, nella ripresa il gol del pareggio ci ha tagliato un po’ le gambe, poi sono arrivati anche due gol in netto fuorigioco che hanno indirizzato la partita a favore dei padroni di casa”. Nuccitelli e compagni, comunque, sono già concentrati sul prossimo delicato impegno di Colonna: “Loro hanno disputato una sola delle due partite giocate finora e l’hanno vinta. Sarà un’altra partita tosta, ma il gruppo ha voglia di muovere la classifica al più presto”. Anche perché il centrocampista è fiducioso sulle possibilità della squadra di cui fa parte: “Sono convinto che questo gruppo possa tranquillamente raggiungere almeno una posizione di metà classifica”. Lui è uno dei volti nuovi dell’Under 14 provinciale dell’ULN Consalvo. “Giocavo alla Romulea, ma avevo voglia di cambiare aria. Ho scelto questa società e sono contento della decisione presa perché qui ho trovato un bell’ambiente e un gruppo di ragazzi molto tranquilli: è stato molto semplice per me inserirmi in questo spogliatoio”. La chiusura di Nuccitelli riguarda il feeling suo e della squadra con mister Garzina: “E’ sicuramente positivo. A volte si arrabbia, ma lo fa per spronarci e farci dare il massimo sia in allenamento che in partita”.