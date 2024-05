Uln Consalvo calcio: l’obiettivo di Aliberti

Roma – Ultimo scorcio di stagione per l’Under 16 provinciale dell’ULN Consalvo. Il gruppo capitolino ha vinto l’ultima gara di campionato disputata in casa contro la Pro Calcio Cecchina con un divertente 3-2. A parlare della sfida è Riccardo Aliberti, difensore classe 2008: “Nel primo tempo abbiamo avuto un buon approccio, andando in vantaggio con un gol di Casavecchia, poi gli avversari hanno sfruttato un paio di errori individuali della nostra squadra e hanno ribaltato il risultato prima dell’intervallo. Il mister, però, ci ha detto di mettere alle spalle quelle leggerezze e di tornare in campo con la giusta mentalità. Lo abbiamo ascoltato e siamo riusciti a schiacciare la squadra ospite nella sua metà campo, segnando il gol del pari con Rescina e poi quello del definitivo 3-2 con Raccio a pochi minuti dalla fine. Ma per quello che si è visto in campo sono stati tre punti ampiamente meritati”. Aliberti parla della situazione dell’Under 16 provinciale dell’ULN Consalvo: “Siamo in una posizione di metà classifica, ma non distanti da alcune squadre che ci precedono. L’obiettivo in questo finale di stagione è di conquistare altre due vittorie, se possibile, e di chiudere in bellezza il campionato”. La prima di queste sfide sarà quella sul campo della Spes Mundial: “Una squadra che ci ha battuto in casa in una sfida con tanti gol, ma siamo fiduciosi di poter fare una buona gara. Poi penseremo all’ultimo impegno ufficiale in casa col Certosa”. Il difensore prova anche a tracciare un bilancio della stagione: “Il gruppo ha perso qualche elemento rispetto a quello dello scorso anno, mentre qualche altro ragazzo nuovo è entrato a far parte della nostra squadra. Si è formata una buona unità di intenti, ci troviamo bene tra noi”. Aliberti è uno dei veterani di questa Under 16 provinciale: “Ho cominciato a giocare a calcio proprio qui all’ULN Consalvo, ormai sei anni fa. Sto molto bene in questa società che tra l’altro si trova a pochi passi da dove abito”.