ULN Consalvo (calcio), la società: “Che orgoglio l’ingresso nell’Academy dell’Udinese”

Roma – Lo scorso fine settimana è stato molto importante per l’ULN Consalvo. La società capitolina ha ufficializzato l’accordo di affiliazione con l’Udinese, entrando a far parte dell’Academy del club bianconero. Il presidente Umberto Consalvo e la vice-presidente Francesca Spila hanno ratificato la collaborazione alla fine di un incontro col responsabile di Udinese Academy Alec Bolla. “Da tempo come società stiamo cercando il modo di provare a crescere – dicono Consalvo e la Spilo – Un paio di settimane fa, tramite l’interessamento dell’avvocato Alessio Paolucci che tra l’altro è il genitore di due nostri tesserati siamo stati messi in contatto con l’Udinese. Tra l’altro questo club professionistico, che da anni è protagonista in serie A, crede fortemente nella valorizzazione dei giovani. Una volta capito il piano di sviluppo dell’affiliazione, l’accordo è stato rapido e lo abbiamo formalizzato per due stagioni proprio per dare continuità a questo progetto. Tra i punti fondamentali proposti dall’Udinese per avviare la collaborazione ci sono le modalità familiari e un ambiente sano in cui fare calcio. Questa affiliazione non è solo l’utilizzazione di un marchio, ma un progetto a tutto tondo che riguarderà la parte tecnica, ma anche quella psicologica, alimentare e sanitaria. Ovviamente l’Udinese avrà una corsia preferenziale sui ragazzi più interessanti della nostra società e siamo felici di poter offrire ai nostri tesserati una simile vetrina”. Molto orgoglioso anche il commento del responsabile della Scuola calcio Armando Ciarrocchi: “Questa affiliazione avrà risvolti molto positivi sia per la crescita dei nostri ragazzi, ma anche per quella dei tecnici. Ci sono moltissime iniziative che bollono in pentola, dagli “Udinese day” alle visite periodiche dei tecnici del club bianconero presso il nostro centro sportivo. Nelle sedute di allenamento seguiremo la metodologia dell’Academy dell’Udinese e siamo fiduciosi di poter dar delle opportunità importanti ai nostri ragazzi”.