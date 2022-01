Uln Consalvo calcio, Garzina fiducioso

Roma – Mancano ancora un paio di settimane prima del ritorno dell’attività ufficiale per l’Under 14 provinciale dell’ULN Consalvo. Mister Fabio Garzina fa un po’ il punto della situazione sui suoi ragazzi: “Riprenderemo dal match esterno con la Stella Polare de La Salle, una squadra che non dovrebbe rappresentare un avversario “ingiocabile”. Spero e penso che i ragazzi possano riprendere con un buono slancio perché, seppur tra le difficoltà legate a quarantene e al Covid che hanno interessato tanti gruppi, si sono allenati con buona costanza, anche se spesso a ranghi ridotti”. La pausa forzata da gare ufficiali (nel 2022 i capitolini devono ancora giocare la loro prima partita) ha portato Garzina a fare un tipo di lavoro diverso durante la settimana: “Ci stiamo concentrando tanto sulla tecnica individuale che talvolta viene un po’ penalizzata nel periodo di gare ufficiali e assieme a questa stiamo ovviamente portando avanti un po’ di lavoro fisico”. L’Under 14 provinciale dell’ULN Consalvo deve ancora sbloccarsi, ma dei segnali sono stati lanciati: “Al di là del risultato, sono contento del lavoro che hanno fatto i ragazzi che sono sicuramente cresciuti rispetto all’inizio del campionato. Le lacune ci sono e ne eravamo a conoscenza, speriamo di riuscire a muovere presto la classifica perché quello ci darebbe un’ulteriore spinta a livello morale. Un aspetto importante è stato proprio quello mentale: nonostante le difficoltà della prima parte di campionato, il gruppo è rimasto compatto e non ha perso “pezzi”, segno di una forte voglia di migliorare. E in effetti a livello comportamentale questi ragazzi sono davvero squisiti”. D’altronde l’Under 14 provinciale del club capitolino ha una conformazione “molto giovane”: “Oltre ai 2008, ci sono diversi 2009 che gravitano nel gruppo ed è chiaro che, schierandone cinque in ogni match, qualcosa si può pagare dal punto di vista fisico. Ma sono felice perché questi ragazzi provano sempre a proporre il loro stile di gioco, alla lunga sono convinto che verranno premiati dal campo”.