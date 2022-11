ULN Consalvo calcio: grande festa per i cinquant’anni di storia del club

Roma – E’ iniziata una settimana speciale per l’ULN Consalvo. Il club capitolino ha organizzato per sabato prossimo la festa per i cinquant’anni di una storia iniziata nel lontano 1972 e sempre caratterizzata dalla presenza del professor Umberto Consalvo, tutt’oggi massimo dirigente della società che prese l’attuale terreno dove c’è il centro sportivo (e dove prima c’era solo una discarica) e diede vita a questa importante realtà sportiva romana. Successivamente coinvolse i fratelli Luigino e Natalino (di cui viene citato il nome nell’acronimo ULN) con l’obiettivo di fare una profonda e importantissima attività sociale in questo quadrante di Roma attraverso lo sport più bello del mondo. «Festeggiare i cinquant’anni di attività è sicuramente un traguardo importante – dice il professor Umberto Consalvo – Questa società, negli anni, è diventata un punto di riferimento per tante famiglie e per i loro ragazzi». Sabato, dunque, ci sarà una grande festa e il programma si aprirà alle 15 con una partitina tra alcune selezioni della Scuola calcio del club romano. Attorno alle 16, poi, sono previsti i saluti istituzionali delle autorità che saranno presenti: annunciati sicuramente gli onorevoli Roberto Morassut e Svetlana Celli, ma anche alcuni rappresentanti del Municipio VII tra cui il consigliere Fabio Betulli che è sempre stato molto attivo nel mondo del calcio dilettante. A seguire ci saranno gli interventi di alcuni ex giocatori della storia dell’ULN Consalvo (all’interno del quale sono calcisticamente cresciuti anche atleti importanti, l’ultimo dei quali è stato Gianluca Frabotta, ex terzino della Juve che ora gioca in serie B col Frosinone) che successivamente verranno premiati e omaggiati dal club romano. Il pomeriggio di festa si concluderà con una partita tra “vecchie glorie” dell’ULN Consalvo che inizierà attorno alle 17,30. La società del professor Umberto Consalvo invita tutti a recarsi presso il centro sportivo di via del Quadraro per un pomeriggio di memoria e celebrazione: un trampolino di lancio perfetto per (almeno) altri cinquant’anni ricchi di calcio e socialità.