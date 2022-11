Uln Consalvo, Feliciani: “I veri valori delle avversarie? A fine girone d’andata”

Roma – Due partite, altrettante vittorie, dieci gol fatti e due subiti. E’ un’Under 17 provinciale da “fuochi d’artificio” quella dell’ULN Consalvo. I ragazzi di mister Giuseppe Centrone, reduci dal travolgente successo all’esordio con la Polisportiva Ciampino, hanno bissato con un netto 4-1 interno ai danni del Valmontone, grazie ai sigilli di Perelli, Trionfera, Parisella e De Lucia. A parlare della sfida e dell’avvio di campionato dei capitolini è il centrocampista offensivo classe 2006 Matteo Feliciani: “Abbiamo giocato un buon primo tempo, anche se siamo andati in svantaggio dopo pochi minuti. La squadra ha immediatamente reagito e ha trovato il pari poco dopo. Prima dell’intervallo gli avversari sono rimasti in dieci e mister Giuseppe Centrone ci ha detto che dovevamo spingere perché avevamo tutta l’opportunità di portare a casa il successo. Nella ripresa siamo scesi in campo con grande determinazione e abbiamo conquistato questi tre punti”. L’Under 17 provinciale dell’ULN Consalvo, reduce dal successo nella categoria Under 16, è ancora famelica: “Vogliamo vincere il campionato perché pensiamo di essere un gruppo forte. Alla fine del girone d’andata si capirà meglio quali sono i valori delle nostre avversarie”. Feliciani è stato leggermente “decentrato” dal suo allenatore: “Il mister, con cui ho sicuramente un buon rapporto, mi ha cambiato ruolo: prima ero un trequartista, ma lui mi vede più esterno. Mi trovo bene e comunque va bene tutto per giocare” sorride il giocatore capitolino che è un prodotto “purissimo” del settore giovanile dell’ULN Consalvo: “E’ il mio sesto anno in questo club, abito a due passi e mi trovo molto bene”. Nel prossimo turno l’Under 17 provinciale di mister Centrone sarà di scena a Torre Angela, sul campo della Sambenedettese. “Siamo in testa ed è normale che tutte le avversarie ci mettano qualcosa in più quando ci affrontano, ma noi dobbiamo essere concentrati e pensare solo a fare il nostro gioco”.