ULN Consalvo calcio: Ciarrocchi e le ragazze terribili

Roma – L’ULN Consalvo ha scoperto di avere in casa un gruppo di “ragazze terribili”. Sabato pomeriggio una squadra totalmente “rosa” del club capitolino caro al professor Umberto Consalvo ha partecipato al torneo federale “Magico” organizzato presso il centro sportivo della “Pineta dei Liberti” in località Marina di Ardea. Ad accompagnare le nove ragazze dell’ULN Consalvo nate tra il 2011 e il 2013 sono stati il tecnico (e responsabile della Scuola calcio) Armando Ciarrocchi e il dirigente Alban Sefa. “E’ stato uno splendido pomeriggio all’insegna della passione per il calcio che è davvero grande per queste ragazze – dice Ciarrocchi - Abbiamo giocato una prima partita contro la Roma femminile pareggiando 1-1: siamo andati in vantaggio con un gol di Giorgia Iadeluca e poi è arrivata la rete del pareggio in extremis da parte delle avversarie. Successivamente abbiamo sfidato la Romulea cedendo 1-2: dopo il doppio vantaggio delle avversarie, abbiamo accorciato le distanze con un sigillo di Margherita Paolucci, poi abbiamo sciupato diverse opportunità per pareggiare i conti, ma le ragazze hanno chiuso il torneo a testa altissima. Considerando che abbiamo sfidato delle società che già da tempo investono nel settore femminile e che il nostro gruppo si allena assieme da poco più di un mese, direi che è stata una prestazione strabiliante. Le ragazze, che sono inserite nei gruppi maschili della Scuola calcio, si alleneranno un paio di volte assieme a partire dalla prossima stagione e l’augurio è che il loro “esempio” possa spingere altre ragazze a venire all’ULN Consalvo per sviluppare un bel progetto di calcio femminile”. In tal senso potrebbe essere molto utile anche la presenza al centro sportivo di via del Quadraro di alcuni gruppi agonistici femminili della stessa Romulea, storica società capitolina con cui è nata una bella collaborazione sia a livello logistico che tecnico. Sempre a proposito di Scuola calcio va segnalato il bellissimo secondo posto ottenuto dai 2014 alla “Summer Cup” organizzata a Torbellamonaca.