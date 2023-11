Uln Consalvo calcio, Cianca: “Possiamo puntare ai vertici del girone”

Roma – Un buon inizio di campionato per l’Under 16 provinciale dell’ULN Consalvo. La squadra di mister Giuseppe Centrone ha un bilancio in “perfetto equilibrio” (con una vittoria, un pari e una sconfitta nelle prime tre gare) ed è reduce dal pareggio per 3-3 col Barbato. A parlare dell’ultima sfida è l’attaccante classe 2008 Alessio Cianca. “La gara non è iniziata bene visto che gli avversari sono passati subito in vantaggio, ma poco prima dell’intervallo sono riuscito a segnare il gol dell’1-1 e a inizio ripresa anche quello del sorpasso. Poi Richiello ha segnato il 3-1, ma ci siamo innervositi per alcune decisioni arbitrali tra cui il rigore del 3-2 ospite. Il pareggio è nato da un’azione viziata da un fallo su un nostro giocatore, anche se poi non sono riuscito a segnare nel finale quando mi è capitata l’occasione del 4-3. Ci rimane un po’ di amarezza per il pareggio, erano tre punti importanti da portare a casa e avevamo la potenzialità per vincere, ma guardiamo avanti”. Cianca è fiducioso sulle prospettive stagionali del gruppo: “L’inizio di stagione è stato discreto, ma la squadra può crescere tanto e puntare alle zone alte di classifica con l’aiuto del mister Giuseppe Centrone”. Nel prossimo turno è in programma la dura trasferta con la Polisportiva Ciampino che è a punteggio pieno: “Non conosco gli avversari, ma guardando la classifica immagino che sarà una partita tosta. Comunque noi dobbiamo scendere in campo con la mentalità giusta pensando di potercela giocare con tutti”. Cianca conclude parlando della sua avventura all’ULN Consalvo: “Sono arrivato a metà dell’anno scorso, prima non avevo mai giocato in una squadra di calcio. Ho scelto questa società per la vicinanza a casa e per la presenza di diversi amici: mi trovo bene qui, c’è un gruppo molto unito. L’anno scorso inizialmente mister Fabio Garzina mi faceva giocare da difensore, poi mi ha spostato più avanti da esterno o da punta e mister Centrone mi ha tenuto lì davanti. Ho segnato sette gol contro i Vigili del Fuoco in questo inizio di stagione e ora è arrivata questa doppietta”.