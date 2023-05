ULN Consalvo calcio, Centrone: “Vincere è difficile, ripetersi ancora di più"

Roma – L’Under 17 provinciale dell’ULN Consalvo ne ha vinto un altro. Il gruppo reduce dalla vittoria del campionato Under 16 provinciale si è ripetuto: domenica, battendo con un largo 10-0 la Virtus Pionieri ultima della classe, la squadra allenata da mister Giuseppe Centrone ha vinto il girone con un turno d’anticipo. “E’ stata una grande cavalcata – dice l’allenatore - Vincere è difficile, ripetersi lo è ancora di più. In questo girone c’erano cinque o sei squadre molto attrezzate, ma siamo stati in testa dall’inizio alla fine, vincendo le prime 14 partite poi “gestendo” un piccolo rallentamento dovuto a qualche infortunio o episodio negativo, ma non ho mai avuto il timore di poter perdere il campionato. Già dalle prime partite si era capito che questi ragazzi avrebbero bissato, è un vero piacere allenarli. Domenica è stata una giornata di grande festa con fumogeni, striscioni e un piccolo rinfresco, mentre in settimana celebreremo la vittoria con una cena di squadra. Domenica nell’ultima di campionato sul campo della Borghesiana terza della classe daremo spazio a chi ha giocato un po’ meno anche se questo è un gruppo composto da tanti bravi giocatori e tutti hanno dato un contributo. A un turno dal termine abbiamo il miglior attacco e la miglior difesa con 132 gol fatti e 30 subiti, ben cinque giocatori hanno segnato più di dieci gol e abbiamo fatto un filotto di vittorie casalinghe, 13 su 13. Il futuro? C’è voglia di proseguire assieme, anche se in ogni caso bisognerebbe giocare le partite casalinghe in un altro centro. La società farà le sue valutazioni, ma tiene molto a questo gruppo di ragazzi che vengono quasi tutti dalla nostra Scuola calcio”. Il finale è per i ringraziamenti del caso: “Un grazie al presidente Umberto Consalvo e alla vice presidentessa Francesca Spila, ma anche al mio vice Emanuele Pasquali, al direttore sportivo Paolo Schiavi che ha creduto in me fin dall’inizio e all’ex tecnico di questo gruppo Emanuele Aiuto che mi ha fatto trovare un gruppo pronto per fare il bis”.