Uln Consalvo calcio: tutto il settore giovanile agonistico al torneo di Agropoli

Roma – L’intero settore giovanile agonistico dell’ULN Consalvo ha vissuto un periodo pre-pasquale di grandi emozioni. Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 hanno partecipato alla 42esima edizione del torneo internazionale giovanile “Città di Agropoli” che si è svolto dal 27 al 30 marzo e ha visto la partecipazione di 96 squadre provenienti da diverse regioni italiane (tra cui il Piemonte, la Liguria, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio e ovviamente la Campania) e da paesi esteri come il Canada, la Polonia e la Slovacchia. Il torneo si è giocato in diversi impianti (tutti dotati di bellissimi terreni di gioco in erba naturale o sintetica e di ampie tribune) di Agropoli e di alcuni paesi circostanti come Capaccio Paestum. La formula ha previsto una fase a gironi con quattro squadre (fatta eccezione per la categoria dell’Under 15 dove si è disputato un girone all’italiana tra cinque compagini) con il passaggio alle semifinali per le prime due classificate. Un’esperienza davvero memorabile per i ragazzi dell’ULN Consalvo che si sono ben comportati in un torneo dall’alto tasso tecnico. Nessuna squadra è riuscita ad approdare alle semifinali della propria categoria, anche se il gruppo 2007 (ovvero quello dell’Under 17 che tra l’altro aveva vinto l’edizione 2023 della medesima manifestazione) è stata estromessa dalle migliori quattro della sua categoria solo per un discorso di differenza reti, ma la società capitolina è stata premiata comunque a livello generale con la Coppa Fair Play per il comportamento corretto ed educato mantenuto da tutti i suoi ragazzi nel corso della manifestazione. Intanto venerdì dalle 17 alle 19 tornerà presso il centro sportivo dell’ULN Consalvo il responsabile delle Academy dell’Udinese Alec Bolla assieme al supervisore tecnico Luigi Cuomo per incontrare le famiglie e osservare un allenamento dei gruppi della Scuola calcio che dal 10 al 12 maggio sarà impegnata al torneo delle Academy che si disputerà a Cervia e Cesenatico.