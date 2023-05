ULN Consalvo, Fiorentino: “Meritavamo qualche punto in classifica in più”

Roma – L’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo è diventata una squadra tosta. I ragazzi di mister Fabio Garzina hanno confermato, una volta di più, la loro crescita. Nell’ultimo turno di campionato, disputato domenica scorsa sul campo del Rocca Priora Rdp, i capitolini hanno pareggiato per 3-3, riacciuffando per due volte i castellani. “Abbiamo dominato il primo tempo, eppure eravamo sotto di due reti – racconta il portiere classe 2009 Simeone Fiorentino – Gli avversari hanno segnato un gol su una nostra disattenzione e poi il raddoppio su calcio di rigore, ma la rete di Feliciani prima dell’intervallo ha riaperto la sfida. Al rientro negli spogliatoi mister Garzina ci ha detto che stavamo giocando molto bene, ci ha chiesto di continuare a giocare come stavamo facendo e a credere nella rimonta. Nel secondo tempo abbiamo segnato il 2-2 con Perinelli su rigore, poi al mio posto è entrato Compagnoni per una questione di alternanza tra noi portieri. Successivamente i padroni di casa sono tornati in vantaggio ancora su rigore, ma in extremis è arrivato il gol di Rescina che è valso il 3-3. Non meritavamo di perdere, il risultato è giusto. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con le squadre migliori del girone”. Il portiere fornisce il suo giudizio sul campionato dell’Under 15 provinciale dell’ULN Consalvo: “Qualcosa in più lo avremmo meritato, abbiamo perso qualche gara di misura e magari c’è stato un periodo in cui facevamo fatica a segnare. Ma abbiamo ottenuto anche risultati importanti in questo campionato”. Fiorentino, al suo sesto anno nell’ULN Consalvo dove ha mosso i primi passi calcistici, parla del suo percorso: “E’ il secondo anno che faccio campionati agonistici sotto età: all’inizio poteva essere difficile giocare con compagni più grandi, ma dopo poco tempo mi sono inserito nello spogliatoio. La fiducia che mi ha dato mister Garzina è sicuramente importante”. Nel prossimo turno c’è il Pian due Torri: “Sono quinti e hanno il cannoniere del campionato, che però all’andata non mi ha segnato… Cercheremo di fare il massimo nel prossimo match e nelle altre tre gare che mancano”.