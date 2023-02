Uln Consalvo (Under 14), Accosta: “Il salto nell’agonistica non è semplice"

Roma – E’ uno dei componenti del “corposo” staff tecnico di mister Emanuele Aiuto. Claudio Accosta sta seguendo le sorti dell’Under 14 provinciale dell’ULN Consalvo dopo aver contribuito alla vittoria del campionato della vecchia Under 16 nella passata stagione. Assieme a Emiliano Sangiovanni, Stefano Galimi e alle “new entry” Gabriele Di Francescantonio e Stefano Benedetti (due classe 2003 che si sono aggiunti allo staff) sta favorendo l’ambientamento di questi ragazzi nel mondo dell’agonistica: “Il primo anno dopo la Scuola calcio non è semplice e sapevamo che ci sarebbero state difficoltà, ma stiamo cercando di superarle attraverso il lavoro, in particolare quello fatto sotto il punto di vista mentale. Forse non c’è ancora molta costanza negli allenamenti, ma rispetto ad inizio stagione la squadra ha fatto molti passi in avanti”. Accosta, che funge anche da team manager facendo da “raccordo” tra i genitori e lo staff tecnico, parla degli obiettivi stagionali del gruppo: “Al di là della crescita individuale e di squadra, vogliamo provare ad arrivare in una posizione di medio-alta classifica. Il gruppo è quasi completamente nuovo e quindi bisognava amalgamarlo, all’interno di esso sono stati integrati anche alcuni validi elementi del 2010 che stanno facendo esperienza. Dopo il k.o. dell’ultimo turno col San Lorenzo, stiamo preparando la sfida interna con la Polisportiva Ciampino che ha quattro punti in più: una gara in cui vogliamo assolutamente centrare la vittoria”. La chiusura del collaboratore di Aiuto è sul suo percorso all’interno dell’ULN Consalvo: “Questo club è una seconda casa, il presidente Umberto Consalvo e la vice presidentessa Francesca Spila sono persone squisite. Sono arrivato qui oltre dieci anni fa seguendo mio figlio Niccolò (che da quest’anno gioca nella serie A di San Marino, ndr), poi sono rimasto fuori per tre anni e tornato nella scorsa stagione, entrando nello staff di mister Aiuto che aveva allenato mio figlio anni fa”.