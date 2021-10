AS Roma: è ufficiale Lorenzo Pellegrini rinnova. Ecco i dettagli del contratto

Ora è ufficiale. Lorenzo Pellegrini ha rinnovato il suo contratto in scadenza con la Roma. Il capitano romanista aveva il contratto in scadenza nel 2022, ma col club aveva da giorni trovato l'accordo sul rinnovo. L'ufficialità arriva soltanto ora nella vigilia della sfida contro l'Empoli.

Pellegrini-Roma fino al 2026

Pellegrini, classe 1996, ha rinnovato con la Roma fino al 2026. Il capitano giallorosso guadagnerà 4 milioni di euro a stagione più bonus legati al raggiungimento di obiettivi sia di squadra che personali.

Il commento di Pellegrini

Lorenzo Pellegrini ha esordito con la Roma nella sfida contro il Cesena del 2015. Da allora il capitano romanista ha collezionato 161 presenze e 25 gol, di cui 6 in questo inizio di stagione.

Questo il commento di Pellegrini dopo l'annuncio ufficiale del club: “È impossibile spiegare questa emozione, è quello che ho sempre voluto: era arrivato il momento di legarmi alla squadra della mia città”, ha commentato Pellegrini. Non potrei provare un’emozione più grande di questa. Sono davvero orgoglioso che i presidenti, Tiago e anche il mister mi abbiano sempre fatto sentire importante: io cerco di ripagarli in campo tutti i giorni dando il 110 per cento, con l’obiettivo di continuare a migliorare sempre per vincere”.