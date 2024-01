Ufficiale il nuovo allenatore dell'Amatrice Rieti, è Aldo Gardini

La società ha scelto, Mister Gardini sarà il nostro nuovo allenatore. Aldo Gardini, ex calciatore professionista è un’allenatore di grande espierienza. In carriera ha allenato, tra le altre, Ostiamare, Torres, Trastevere e Lanusei, dove ha stabilito un proprio e vero record in serie D per la squadra sarda ottenendo il primo posto al pari dell’Avellino con ben 83 punti, vedendo la serie C sfumare per un soffio nello spareggio giocato a Rieti contro gli irpini. Il mister ha affrontato diverse volte il Rieti da allenatore ed ora è pronto a cimentarsi in questa importante avventura, la prima per lui in eccellenza. “Ho accettato immediatamente questa proposta perchè viene da una piazza storica con importanti ambizioni e sono pronto a regalare gioie ai nostri tifosi” Benvenuto Mister!

[comunicato ufficiale SSA Amatrice Rieti]