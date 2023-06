La Uefa punisce la Roma: stangata per Mou, tifosi e club

Oltre il danno anche la beffa. La nefasta notte di Budapest per la Roma torna a galla con la Uefa che punisce i giallorossi dall’allenatore al club, passando per i tifosi, per le reazioni contro l’arbitraggio di Taylor.

L’attacco a Taylor

Tante le decisioni di Taylor che hanno fatto arrabbiare la Roma nella finale di Europa League. Dalla gestione dei cartellini con Rakitic e Lamela graziati dal rosso, al clamoroso rigore non concesso a Pellegrini e compagni sul risultato di uno a uno a pochi minuti dal termine dei tempi regolamentari. Rabbia romanista esplosa dopo i calci di rigore con Mou che in prima battuta si è scagliato davanti alle tv e nel garage dello stadio contro il fischietto inglese, poi aggredito (gesto ingiustificabile, ndr) all’aeroporto da alcuni tifosi romanisti.

La stangata per Mou

Mourinho è stato punito dalla Uefa con ben quattro giornate di squalifica per “aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”. Il portoghese nel post gara aveva parlato di partita influenzata dalla direzione arbitrale per poi scoppiare definitivamente nel garage dello stadio. Mourinho infatti come testimoniato da dei video attacca Taylor: “Che disgrazia, sei una f…a disgrazia”. La reazione di Mourinho è costata a cara al tecnico con la Roma però pronta a fare ricorso per non perdere lo Special One per quasi tutto il girone della prossima Europa League.

La Roma e i tifosi

Mou non è stato l’unico ad essere colpito dalla Uefa. Infatti il club giallorosso è stato multato per 135.500 euro per comportamento scorretto per la partita contro il Siviglia ma anche per il comportamento dei propri tifosi contro il Bayer Leverkusen per il lancio di oggetti, fuochi d’artificio e ostruzione di pubbliche vie di passaggio. La punizione di Ceferin però non si ferma qui. Infatti i tifosi della Roma hanno il divieto di seguire la prima trasferta europea della Roma nella prossima stagione mentre per il debutto all’Olimpico è prevista la chiusura parziale dello stadio con almeno 6mila posti vuoti. Finita qui? No, la Uefa ha ordinato alla Roma di pagare entro i prossimi 30 giorni i danni alla Puskas Arena. Per tutto questo la Roma è pronta a fare ricorso.