Udinese-Roma: dove vedere la partita in tv e in streaming

La Roma domenica 13 marzo alle ore 18:00 sarà impegnata alla Dacia Arena contro l’Udinese. Per la sfida ai bianconeri friulani, Mourinho dovrà fare a meno di Mkhitaryan e Kumbulla squalificati.

Udinese-Roma, le ultime di formazione

Mou non avrà a disposizione Mkhitaryan e Kumbulla per squalifica. In difesa spazio quindi a Ibanez insieme a Smalling e Mancini davanti a Rui Patricio. Al posto dell’armeno al centrocampo ci sarà Sergio Oliveira insieme a Cristante. Panchina per Veretout deludente anche in Conference League. Sulle fasce torneranno titolari Karsdorp e Zalewski, ennesima bocciatura per Maitland-Niles e Vina dopo la trasferta in Olanda. In attacco Abraham e Zaniolo, nonostante il numero 22 sia a rischio squalifica per il Derby. A loro supporto il capitano Pellegrini.

Cioffi non potrà contare su Walace squalificato, al suo posto ci sarà Makengo. Sugli esterni Udogie e Molina, in attacco ci sarà il tandem Beto e Deulofeu.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Makengo, Pereyra, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: Cioffi.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Oliveira, Cristante, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

Udinese-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Udinese e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno godersi la sfida tramite app Dazn su smart tv oppure collegare il proprio televisore a un TIMVISION BOX, a una console come Playstation e Xbox oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast. La sfida sarà visibile anche su app o sito tramite dispositivi mobili quali pc, smartphone e tablet.