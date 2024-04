Udinese-Roma: la Lega sceglie la data del recupero

Manca solo l’ufficialità ma Udinese-Roma si giocherà giovedì 25 aprile. Questa è la strada intrapresa dalla Lega Serie A per completare il match interrotto per il malore che ha colpito N’Dicka e che ha portato alla sospensione dell’incontro al 71esimo. Una scelta che non fa felice il club giallorosso che aveva chiesto di rinviare a maggio inoltrato il recupero vista la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Le Lega Serie A

La Lega ha optato per la prima data utile, e al contrario di Atalanta-Fiorentina, ha indicato il 25 aprile il giorno per completare Roma-Udinese. Le due squadre ripartiranno dal risultato di 1-1 e dal minuto 71. A breve è atteso il comunicato ufficiale

Le richieste della Roma

Calendario pieno per la Roma. La squadra di De Rossi dopo aver eliminato il Milan ai quarti di Europa League, affronterà i campioni di Germania (2-9 maggio). Nel mezzo grandi sfide di campionato contro Bologna (22 aprile), Napoli (28 aprile) e Juventus (5 maggio). Per questa ragione i Friedkin avevano chiesto alla Lega di rinviare il recupero del match contro l’Udinese, addirittura mandando una lettera ai “capi” della Serie A ovvero al presidente Casini e all’ad De Siervo. La proprietà americana ha chiesto alla Lega di tutelare il club mettendolo nelle condizioni migliori per affrontare i tedeschi (dunque anticipando al 27 la sfida col Napoli, stesso giorno in cui la squadra di Xabi Alonso sfiderà lo Stoccarda) anche per aiutare il sistema calcio italiano con l’aumento del ranking che ha premiato l’Italia con un posto in più nella prossima Champions League.

La richiesta della Roma però non è stata accolta. Tour de force in arrivo per Pellegrini e compagni.