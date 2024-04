Udinese-Roma: le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

Domenica 14 aprile la Roma scenderà in campo alle ore 18:00 in trasferta contro l’Udinese per la partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A. La sfida per i giallorossi arriva dopo la vittoria a San Siro contro il Milan nell’andata dei quarti di finale di Europa League e il successo nel Derby, entrambi firmati dai gol di Mancini.

Udinese-Roma, le ultime di formazione

De Rossi valuta ampio turnover per la trasferta in Friuli. Sicuramente riposerà Dybala e anche El Shaarawy. Baldanzi, Aouar e Zalewski si giocando le due maglie (i primi due favoriti) per supportare Lukaku. Non pronto dal 1’ Abraham che andrà in panchina. In mezzo al campo verso la conferma dei titolarissimi con Pellegrini accompagnato da Paredes e Cristante. In difesa torna disponibile N’Dicka che sarà titolare con Mancini (in ballottaggio con Llorente). Panchina per Smalling. Terzini agiranno Angelino a sinistra e Karsdorp a destra. In porta non si discute Svilar.

Cioffi non avrà Lovric e Thauvin infortunati. Attacco affidato alla coppia Lucca e Pereyra. In mezzo al campo Samardzic con Walace. Spera in una maglia da titolare Joao Ferreira.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Joao Ferreira, Zarraga, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra, Lucca. All.: Cioffi

Roma (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Angelino; Paredes, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Aouar. All.: De Rossi

Udinese-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Udinese e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno vedere il match collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.