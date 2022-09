Dove vedere in tv Udinese-Roma. Le probabili formazioni

Posticipo della domenica per la Roma di Mourinho. I giallorossi domenica 4 settembre alle ore 20:45 sfideranno alla Dacia Arena l'Udinese di Sottil. Pellegrini e compagni arrivano ad Udine da primi della classe (insieme all'Atalanta) dopo la vittoria nell'infrasettimanale contro il Monza per tre a zero con la prima doppietta in giallorosso di Dybala. I friulani hanno battuta la Fiorentina nel turno precedente e sono saliti a quota 7 punti.

Udinese-Roma, le ultime di formazione

Mourinho deve fare la conta degli infortunati. A Wijnaldum (torna nel 2023) e Zaniolo, si aggiungono El Shaarawy e Kumbulla che torneranno ad ottobre. Lo Special One rispetto al Monza ricambia gli esterni con Karsdorp e Spinazzola al posto di Celik e Zalewski. In difesa torna Smalling dal 1' con Mancini e Ibanez davanti a Rui Patricio. Davanti ci sarà Abraham, con Dybala e Pellegrini sulla trequarti. Diga mediana composta da Cristante e Matic. Dalla panchina i nuovi arrivi Belotti e Camara.

Sottil perde Masina per infortunio, al suo posto ci sarà l'olandese Nuytinck. Per il resto schiera la formazione dei titolarissimi con Deulofeu e Beto a guidare l'attacco bianconero.

Udinese-Roma, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Beto. All.: Sottil.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

Udinese-Roma, dove vedere la partita

La partita fra Udinese e Roma sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Gli abbonati potranno vedere la sfida di Udine scaricando l'app Dazn sulla propria smart tv oppure collegando il proprio televisore a una console PlayStation 4/5 o Xbox al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Il match fra Mourinho e Sottil sarà visibile anche su pc, smartphone e tablet attraverso il sito Dazn o app.

Gli abbonati sia a Dazn che Sky potranno vedere la partita tramite app su Sky Q e sul canale Zona Dazn pagando 5 euro in più di abbonamento.