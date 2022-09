Udinese-Roma 4-0: Disastro giallorosso, Sottil serve il poker a Mou. Commento, cronaca e pagelle della partita

La Roma perde per 4 a 0 in casa dell'Udinese sotto i colpi di Udogie, Samardzic, Pereyra e Lovric.Prestazione horror della formazione giallorossa subisce e viene travolta da un'Udinese semplicemente perfetta che corre il doppio, non rischia nulla e buca in continuazione la difesa romanista. La Roma compatta vista nelle prime quattro uscite si scioglie sotto i colpi bianconeri e sotto i propri. Infatti i primi due gol dell'Udinese sono figli di due errori romanisti: prima Karsdorp e poi la papera di Rui Patricio. La Roma nonostante i cambi di Mou non reagisce come a Torino ma anzi crolla, fa fatica a strare dietro ai bianconeri. Pellegrini assente ingiustificato, così come Abraham, ci prova solo Dybala. Il centrocampo Matic-Cristante dimostra tutti i suoi limiti e difetti. La squadra commette tanti errori tecnici e mentalmente non entra mai in partita e lo Special One subisce una sonora lezione da Sottil. Qualche recriminazione giallorossa per un contatto Celik-Beaco in area friulana sul risultato di 1-0.

Udinese-Roma, la cronaca

Trenta secondi e Dybala scalda il sinistro e mette i brividi a Silvestri, col pallone che esce di poco. Al quinto passa in vantaggio l’Udinese su gravissimo errore di Karsdorp. L’olandese di petto appoggia la palla all’indietro per Rui Patricio, Udogie capisce tutto e beffa l’esterno di Mou battendo il portiere romanista sottomisura. Al 14esimo ancora Dybala vicino al gol ma in questo caso è attento Silvestri che mette in angolo. Al 41esimo schema da punizione dell’Udinese che libera al tiro Pereyra che calcia al volo trovando un attento Rui Patricio. Al 56esimo l’Udinese raddoppia con Samardzic. Il centrocampista bianconero calcia dalla distanza ma Rui Patricio sbaglia l’intervento e regala il due a zero alla formazione di Sottil. Al 60esimo occasione Roma con un colpo di testa di Mancini che prende il palo e poi Matic col sinistro regala palla a Silvestri. Al 75esimo arriva il terzo gol bianconero. Makengo appoggia per Pereyra che calcia di sinistro sul secondo palo e batte Rui Patricio. All’80esimo l’Udinese in contropiede sfiora il poker col sinistro di Makengo che esce di pochissimo. All’82esimo il quarto gol dell’Udinese arriva con Lovric che concretizza una perfetta ripartenza.

Tabellino e pagelle

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 7, Bijol 6 (dal 17’ Ebosse 6,5), Perez 6,5; Pereyra 7,5 (dall'85' Ehizibue s.v.), Samardzic 7 (dal 63’ Makengo 6,5), Walace 6, Arslan 6 (dal 63’ Lovric 7), Udogie 7; Deulofeu 7, Success 6 (dal 63’ Beto 6). All.: Sottil 8

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 4; Mancini 5,5 (dal 65’ Zalewski 5,5), Smalling 5, Ibanez 5,5; Karsdorp 4 (dal 46’ Celik 5,5), Cristante 5 (dal 46’ Belotti 5,5), Matic 5, Spinazzola 5; Pellegrini 4,5 (dall’81’ Camara s.v.), Dybala 6; Abraham 5 (dal 76’ Shomurodov s.v.). All.: Mourinho 4,5

Marcatori: 5’ Udogie (U), 56’ Samardzic (U), 75’ Pereyra (U), 82’ Lovric (U)

Ammoniti: Udogie (U), Makengo (U), Pereyra (U); Dybala (R), Pellegrini (R)

Arbitro: Maresca

I top e flop giallorossi

Dybala 6: L'unico che ci prova almeno nel primo tempo. Nella ripresa cala anche la Joya e la Roma viene travolta.

Pellegrini 4,5: Non ne indovina una il capitano della Roma. Malissimo in fase offensiva, peggio in fase difensiva.

Rui Patricio 4: Serata no del portiere portoghese. Mancata con comunicazione con Karsdorp nel primo gol, papera nel secondo e in ritardo sul terzo. Giornata da dimenticare.

Karsdorp 4: Errore clamoroso ad avvio partita che costa lo svantaggio. Non riesce ad entrare in partita e Mou lo toglie all’intervallo.