Udinese-Lazio: dove vedere la partita in tv e in streaming

Domenica 20 febbraio alle 20:45 la Lazio scenderà in campo alla Dacia Arena contro l'Udinese per la 26esima giornata di Serie A. Per la trasferta di Udine, Sarri dovrà fare a meno di tanti giocatori importanti fra squalifiche e infortuni. Fra questi anche il capitano Ciro Immobile che ha già saltato l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Porto, terminata 2 a 1 per i portoghesi.

Udinese-Lazio, le ultime

Tante defezioni per Sarri, in tutti i reparti. Contro l'Udinese mancheranno: Acerbi e Lazzari in difesa per infortunio, a centrocampo Leiva e Luis Alberto per squalifica, in attacco Immobile ancora febbricitante. Ecco dunque che il tecnico in difesa rispolvera Hysaj che torna titolare. L'albanese completerà la retroguardia biancoceleste, davanti a Strakosha, con Marusic, Luiz Felipe e Patric. A centrocampo Cataldi in regia, e Basic insieme a Milinkovic-Savic. In attacco scenderanno gli stessi di Oporto: Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

Cioffi è pronto a ridare una maglia da titolare a Beto in attacco. Completerà il reparto Deulofeu. Sugli esterni agiranno Soppy e Molina. Torna Pereyra ma partirà dalla panchina.

Udinese-Lazio, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Perez; Molina, Arslan, Makengo, Walace, Soppy; Beto, Deulofeu. All.: Cioffi.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Cataldi, Basic, Milinkovic-Savic; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.

Udinese-Lazio, dove vederla

La partita Udinese-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno gustarsi il match della Dacia Arena tramite app Dazn sulle proprie smart tv oppure collegare al proprio televisore una Playstation o XBox, o TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. In alternativa la sfida fra Sarri e Cioffi sarà visibile tramite app Dazn, su dispositivi mobili quali: smartphone, tablet e pc.